2027年男子板球世界杯印度队对巴基斯坦队的比赛将于10月10日在南非约翰内斯堡举行，门票申请数量接近840万份。这场小组赛将在可容纳3.4万名观众的Wanderers体育场举行，BBC体育报道。

比赛和决赛的需求

2027年赛事将由南非、津巴布韦和纳米比亚共同举办。Wanderers体育场还计划举办将于11月21日进行的决赛。赛事决赛的门票申请数量接近800万份。

10月7日的世界杯揭幕战将重现2023年决赛，当时澳大利亚在艾哈迈达巴德击败印度。印度与巴基斯坦之间的对决是国际板球最受期待的赛事之一，尽管印度赢得了双方最近九次交锋。巴基斯坦上一次在亚洲杯击败印度是在2022年。

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小组赛阶段赛制

巴基斯坦将与澳大利亚、阿富汗、津巴布韦以及一支通过资格赛晋级的球队同组。另一组包括英格兰、南非、孟加拉国、斯里兰卡、新西兰以及另一支通过资格赛晋级的球队。

每组前三名球队以及第四名球队中成绩最佳的一支将晋级Super 7阶段。Super 7阶段的四支球队将获得半决赛资格。

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