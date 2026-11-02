哈里·凯恩会选择欧冠而非金球奖——BBC体育

拜仁慕尼黑前锋哈里·凯恩在西班牙马德里对阵马德里竞技的欧冠比赛前表示，比起金球奖，他更愿意赢得这项赛事。报道称，这位英格兰球员强调，团队奖杯才是足球中的首要目标，BBC体育。

优先考虑团队奖杯

凯恩称，获得金球奖是他人生和职业生涯中最美好的时刻之一。同时，他表示希望与球队一起体验赢得欧冠的情感，并与拜仁一同举起奖杯。

当被问及会在欧洲冠军杯和金球奖之间选择什么时，这名球员回答说，他会选择欧冠。他补充说，自己有机会赢得这两项荣誉。

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与拜仁签订新合同

33岁的凯恩还表示，他接近与这家慕尼黑俱乐部签署新合同。据他所说，双方已就大多数关键条款达成一致，律师只需敲定细节。这名前锋预计，协议可能在未来几天内完成。

上赛季，凯恩为俱乐部和国家队打进73球，并帮助拜仁赢得国内三冠王。他于2023年8月以1亿欧元从托特纳姆热刺加盟这支慕尼黑球队。

拜仁在没有主教练文森特·孔帕尼的情况下备战与马德里竞技的比赛。这名比利时人于10月23日在预备队训练中昏倒后被送医，五天后出院。在孔帕尼继续康复期间，他的助理教练阿隆·丹克斯负责一线队事务。

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