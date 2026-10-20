NBA正在为其欧洲联赛NBA Europe的初始阶段敲定与俱乐部的协议，并计划近期公布参赛者。NBA副总裁马克·塔图姆表示，据Channel NewsAsia报道，消息援引路透社。

塔图姆表示，该项目计划于2027年10月启动。在欧洲最大的篮球俱乐部拒绝与该联赛合作的提议后，NBA并未改变这些计划。同时，他指出，与欧洲篮球联赛达成协议的可能性仍然存在。

新联赛的模式

NBA和国际篮球联合会FIBA于3月正式宣布有意创建NBA Europe。预计该赛事将包括永久特许球队，以及每年根据竞技成绩获得资格的俱乐部。

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塔图姆表示，新项目将投资于青训学院、基层篮球发展、赛事组织、营销和场馆基础设施。他认为，这将成为对欧洲篮球最大的投资。

与欧洲篮球联赛的分歧

欧洲篮球联赛目前拥有13家永久股东俱乐部，并计划在赛事扩军至24支球队的过程中发放最多8张长期许可证。新特许球队预计将于11月中旬公布。

塔图姆批评了欧洲篮球联赛的扩张方式，强调部分俱乐部存在财务不稳定的问题。他表示，按NBA的预测，NBA Europe的永久特许球队可能在运营第三年实现盈利，俱乐部将在首个十年内获得数十亿美元的支付。欧洲篮球联赛首席执行官丘斯·布埃诺此前警告称，欧洲大陆篮球市场进一步碎片化将是一场灾难。

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