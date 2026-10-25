在曼联主场以0比3负于伯恩茅斯后，迈克尔·卡里克可能失去曼联主教练一职。加里·内维尔和杰米·卡拉格表达了这一观点，天空体育报道。

这一结果过后，曼联在英超排名第16位，略高于降级区。据该媒体报道，球队取得了其英超历史上最糟糕的赛季开局，并且最近八场比赛未尝胜绩。

呼吁作出决定

内维尔表示，卡里克今后将极难留任。他认为，俱乐部的局势恶化得非常快。

卡拉格认为，曼联应该在当晚解雇卡里克——这既符合俱乐部的利益，也符合教练本人的利益。内维尔推测，管理层可能会在次日作出决定，尽管他认为这一决定不会得到球迷的认可。

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看台反应与费尔南德斯

终场哨响后，卡里克长时间向老特拉福德的球迷鼓掌，这立刻被视为可能的告别姿态。与此同时，在伯恩茅斯打进第三球后，球迷高喊了他的名字。

球队队长布鲁诺·费尔南德斯没有在对阵伯恩茅斯的比赛中出场，整场比赛都坐在替补席上。此前，在欧冠联赛中以1比4负于科莫后，他批评了卡里克的战术。教练解释说，未让费尔南德斯进入首发阵容纯粹是出于足球方面的原因。

卡里克在上赛季中期接手球队，取代鲁本·阿莫林，并带领曼联晋级欧冠联赛。

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