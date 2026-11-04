德国正在考虑放弃主办原定于5月举行的2027年冰球世界锦标赛。原因是体育仲裁法院作出裁决，要求国际冰球联合会允许俄罗斯各年龄组国家队重返国际赛事，Euronews报道。

10月30日，体育仲裁法院推翻了对俄罗斯联邦国家队——侵略国——参加国际冰球赛事的四年禁令。IIHF表示不同意该裁决，但将予以执行。该联合会执行机构已开始就这一决定举行两天会议。

德国冰球协会的立场

德国冰球协会DEB主席弗兰克·H·卢茨表示，法院的裁决从根本上改变了作为赛事主办国的德国所面临的情况。据他称，该协会不支持俄罗斯队重返国际冰球赛事，并正与IIHF共同分析这一决定。

卢茨指出，俄罗斯参赛将给德国在安全、政治和经济领域带来严重后果。DEB将随后公布进一步措施。

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抵制与赞助商的反应

芬兰、挪威、捷克、拉脱维亚、丹麦和瑞典宣布，将不会在2027年世界锦标赛上与俄罗斯比赛。奥地利也在考虑加入这一立场。芬兰冰球协会表示，在俄罗斯停止针对乌克兰的全面战争之前，不会与俄罗斯举行比赛。

芬兰外交部长埃琳娜·瓦尔托宁表示，计划与欧盟同僚讨论限制俄罗斯运动员进入整个申根区。捷克内政部长卢博米尔·梅特纳尔强调，CAS的决定并不要求捷克向俄罗斯公民发放签证，因为针对他们的短期签证禁令仍然有效。

两家锦标赛赞助商也表示，如果俄罗斯参赛，它们准备撤回对赛事的支持。瑞典公司AJ Products表示，将要求不要展示其标识；芬兰轮胎制造商诺基亚轮胎则称，在这种条件下继续赞助将违背其价值观。

乌克兰外交部长安德烈·瑟比加表示，只要战争仍在持续，俄罗斯就没有重返国际体育界的理由。欧盟委员会则强调，体育联合会和欧盟成员国必须遵守欧盟的制裁和限制性措施。

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