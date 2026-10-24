在美国、奥斯汀一级方程式大奖赛前夕，阿德里安·纽维回应了前红牛负责人克里斯蒂安·霍纳的批评。纽维表示，霍纳可能没有完全理解他因车队与动力单元供应商雷诺长期存在问题而感到的痛苦和失望，天空体育新闻报道。

对霍纳言论的回应

霍纳在新自传《Drive》中回顾了2014年的事件。当时，纽维收到了法拉利的邀请，并考虑离开红牛。这位前车队负责人写道，设计师在遇到最初困难时就想离开，这让他感到难过。他还指出，他不再认为双方的合作关系像以前那样牢固。

纽维表示，他还没有读完整本书。他说，对于底盘设计师而言，动力单元制造商表现不佳的一年可以接受。然而，更糟糕的是，供应商在他看来没有表现出解决问题的意愿。

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与雷诺合作的时期

2014年涡轮混动规则实施后，红牛继续使用雷诺动力单元。这家法国制造商在适应新规则时遇到困难，影响了纽维设计赛车的竞争力。这位设计师表示，与该供应商之间的情况直到红牛在2019年转用本田时才发生改变。

最终，纽维在2014年拒绝了法拉利的邀请，延长了与红牛的合同，并开始将一级方程式的工作与公司的其他项目结合起来。他一直留在红牛至2024年，并于次年加入阿斯顿·马丁。纽维还强调，他和霍纳仍然是朋友。

这位设计师同意霍纳的评价，即阿斯顿·马丁目前的情况与红牛在2005年收购捷豹车队后的早期岁月存在相似之处。纽维表示，两支车队过去都经历过所有者和管理层的变动，而主要任务是建立团队内部的协作，克服各部门的孤立状态，并改善团队文化。

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