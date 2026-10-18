新西兰女子橄榄球联赛队在纽卡斯尔举行的世界杯揭幕战中以18:12逆转战胜斐济。新西兰队上半场一度以4:12落后，半场结束时仍以10:12落后，但最终避免了输给赛事新军，BBC体育报道。

斐济在上半场取得领先

新西兰队在第2分钟便凭借斯泰西·瓦阿卡的达阵首开纪录。然而，第21分钟后斐济队夺回主动权：队长塞雷亚娜·奈托卡托卡从假传半卫位置突破，并将洛萨娜·卢图送入达阵区。卢图完成了斐济女队在世界杯历史上的首次达阵。

五分钟后，西耶娜·莱恩扩大了斐济队的领先优势。瓦阿卡在半场结束前的第二次达阵将新西兰队的落后分差缩小至两分。这是新西兰队首次在世界杯比赛的上半场结束后处于落后。

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中场休息后的转折

比赛恢复后，斐济队的防守长时间遏制住对手的进攻。最终，扎哈拉·特马拉的罚踢让新西兰队扳平比分并取得领先。比赛最后几分钟，莉安·图富加在雷辛·麦格雷戈横向踢球后达阵，锁定胜局。

新西兰队主教练里基·亨利称这场比赛是球队的“警钟”，并表示球员们偏离了原定的比赛计划。新西兰队在B组的下一个对手将是在克赖斯特彻奇对阵法国，而斐济将迎战巴布亚新几内亚。

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