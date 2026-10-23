在美国，女子足球联赛NWSL与球员工会NWSLPA同意取消获得High Impact Player身份的限制性标准。据《卫报》报道，自2027年1月1日起，若一名球员的薪资至少达到联赛基本工资帽的12%，俱乐部即可授予她这一身份。

俱乐部的新规则

High Impact Player机制允许球队在既定工资帽之外，额外支出最多100万美元签下明星球员。2026赛季的基本工资帽为370万美元。NWSL还将有权规定单个俱乐部拥有High Impact Player身份球员的最高人数。

该规则的此前版本为获得这一身份规定了八项标准。其中包括代表美国国家队的出场时间、获得金球奖认可、入选NWSL最佳阵容，以及进入媒体排名，包括《卫报》评选的世界100名最佳女足球员名单和女运动员市场吸引力排名。

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争议解决

NWSLPA对这一机制提出质疑，称对球员的分类违反了联邦劳动法和现行集体谈判协议。按照此前的要求，大约100名球员可以申请这一身份，其中包括特里妮蒂·罗德曼和索菲娅·威尔逊。

双方共解决了六项申诉，其中包括联盟拒绝华盛顿精神队与罗德曼之间一份合同提议的争议。在引入High Impact Player机制之前，NWSL总裁杰西卡·伯曼以合同采用延期付款结构为由，不允许俱乐部与该球员签订平均年价值超过100万美元的协议。此后，罗德曼以创纪录的条件与华盛顿精神队续约，合同价值加上奖金每年超过200万美元。

联盟仍可因试图规避工资帽而拒绝合同，但必须在72小时内将决定通知工会并说明理由。该协议还规定承认球员现有的大多数足球鞋广告合同，并取消此前施加的罚款。

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