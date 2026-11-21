哈萨克斯坦花样滑冰运动员米哈伊尔·沙伊多罗夫宣布结束与俄罗斯教练阿列克谢·乌尔马诺夫的合作。这位奥运冠军决定开启运动生涯的新篇章，并在没有教练指导的情况下继续前行。

这位22岁的奥运冠军在Instagram上公布了这一决定。他表示，结束合作标志着一个阶段的结束，在此期间，他取得了此前甚至不敢奢望的成绩。

“感谢奥列克西·叶夫根尼耶维奇，感谢我们共同走过的每一步，感谢他的辛勤付出、支持以及对我的信任。今天，我们以我曾经连做梦都未曾想到的成就，为这一阶段画上了句号。是时候继续前行了。 前方是崭新的一章，其中或许不会一帆风顺，有时甚至令人胆战心惊，但必定会有新的目标和挑战。我将继续坚持不懈地努力，以在最高水平的赛场上为祖国争光，”这位花样滑冰运动员写道。

沙伊多罗夫在乌尔马诺夫的指导下训练了十年。在此期间，这位哈萨克斯坦选手已成为世界顶尖花样滑冰选手之一： 2025年，他获得了世锦赛银牌；在2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会上，他摘得男子单人滑金牌。

目前，这位运动员尚未透露谁将成为他的新教练。

据俄罗斯媒体报道。

斯维托丽娜和科斯蒂乌克有望在2026赛季结束后获得WTA奖项。

此前，玛尔塔·科斯蒂乌克曾谈及在与索博伦科的决赛后遭遇的网络攻击浪潮。

在此之前，玛尔塔·科斯蒂乌克曾讲述过她的母亲如何因孩子们在训练中说俄语而处罚他们。

玛尔塔·科斯蒂乌克已无缘WTA年终总决赛。

玛尔塔·科斯蒂乌克已知晓中国站赛事中可能的对手。

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