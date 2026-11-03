在美国，奥林匹克和残奥委员会（USOPC）正处于建立一种结构的后期阶段，可通过该结构出售 Team USA 商业权利的部分权益以换取资本。这笔潜在交易正在2028年洛杉矶夏季奥运会前进行考虑。

拟议的商业结构

据《卫报》报道，拟议结构计划命名为 United States Olympic and Paralympic Ventures（USOPV）。根据 USOPC 董事会会议记录，该组织首席执行官莎拉·赫什兰表示，在与潜在投资者和战略合作伙伴进行初步谈判后，获得了积极反馈。

据天空新闻报道，投资银行 Raine Group 正就该项目向 USOPC 提供咨询，未来企业的估值可能达到数十亿美元。Raine Group 未回应置评请求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

洛杉矶奥运会后的计划

USOPC 是一家非营利组织，与许多国家奥委会不同，它在很大程度上依赖赞助、授权和其他商业收入，而非政府资助。

赫什兰向路透社表示，该委员会正准备从与 LA28 的商业合作关系中转型，该合作关系名为 United States Olympic and Paralympic Properties，将在洛杉矶奥运会后结束。她表示，USOPV 的商业模式仍在制定中，为这一转型的准备已进行了两年多。

2028年奥运会后，美国将重点筹备2034年盐湖城冬季奥运会。USOPC 在一份声明中表示，在保持其使命、治理体系和领导层的同时，正在评估各种商业方案，以为运动员和国家体育联合会争取更多资源。

关注我们在