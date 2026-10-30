波兰公布了由凯尔采工业队和奥尔伦普沃茨克维斯瓦队参加的手球欧冠联赛主阶段赛程。凯尔采俱乐部将于11月19日18:45主场迎战巴塞罗那，而普沃茨克球队将于11月18日18:45主场迎战匈牙利电信维斯普雷姆队。据Interia Sport报道。

普沃茨克维斯瓦队的比赛

在主阶段中，奥尔伦普沃茨克维斯瓦队还将对阵巴黎圣日耳曼、奥尔堡、福克斯柏林和梅尔松根。两队在预赛阶段进行的两场对阵梅尔松根的比赛结果将计入积分榜：维斯瓦队主场以25:24获胜，并在卡塞尔以26:28告负。

11月26日，普沃茨克俱乐部将客场对阵巴黎圣日耳曼；12月3日将客场对阵奥尔堡；12月10日将主场迎战福克斯柏林。主场对阵巴黎圣日耳曼的比赛定于2月17日举行。与奥尔堡在普沃茨克的比赛应于3月3日或4日举行，具体日期和时间尚待确定。

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凯尔采工业队的开局

凯尔采工业队被分在与巴塞罗那、马格德堡、里斯本竞技、GOG古德梅和布加勒斯特迪纳摩同组。预赛阶段，凯尔采队两次负于马格德堡——30:35和27:30。这些结果也将带入下一阶段。

在主场对阵巴塞罗那后，工业队将于11月25日客场对阵布加勒斯特迪纳摩，12月2日将在丹麦对阵GOG古德梅。主场迎战里斯本竞技的比赛定于12月9日。客场对阵巴塞罗那的比赛将于3月3日或4日进行，具体时间和日期尚未公布。

巴塞罗那带着欧冠联赛22连胜的战绩迎战在凯尔采的比赛。其中，加泰罗尼亚俱乐部在上赛季取得16场胜利，本赛季取得6场胜利。赛事主阶段将于11月18日开始。

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