阿加凭借百分得分助巴基斯坦击败斯里兰卡——天空体育新闻

在巴基斯坦拉瓦尔品第，巴基斯坦国家队在ODI三角系列赛揭幕战中以37分优势战胜斯里兰卡。重返球队的萨尔曼·阿里·阿加在90个球中得到107分，取得个人第四个ODI百分得分。巴基斯坦在第一局的49.5轮中得到305分。据天空体育新闻报道。

阿加的表现与巴基斯坦的第一局

斯里兰卡赢得掷币，并决定先防守。迪尔尚·马杜尚卡在开局阶段淘汰了得到16分的法哈尔·扎曼和得到7分的赛姆·阿尤布。巴巴尔·阿扎姆与19岁的首次出场球员萨阿德·拜格为第三个三柱门建立了74分的搭档关系，但埃尚·马林加在连续的轮次中淘汰了两人。阿扎姆以57个球得到45分结束这一局。

在118-4时，阿加与得到37分的哈桑·纳瓦兹建立了97分的搭档关系。随后，阿加与阿拉法特·明哈斯搭档再添64分。在最后五轮中，斯里兰卡投球手阻止了巴基斯坦加速得分：球队在279-5后，以26分失去了最后五个三柱门。马林加以4-46的数据结束比赛，阿西塔·费尔南多为3-59。

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斯里兰卡的回应

作为回应，斯里兰卡在48.1轮中得到268分。卡明杜·门迪斯得到44分，帕万·拉特纳亚克和贾尼特·利亚纳格通过119分的搭档关系重新燃起了球队希望。拉特纳亚克得到79分，利亚纳格得到60分，但斯里兰卡未能追上对手。

巴基斯坦队长沙欣·阿夫里迪以55分取得三个三柱门，纳西姆·沙阿以43分取得两个，哈里斯·劳夫以48分取得两个，法希姆·阿什拉夫以49分取得两个。8月底，阿加与另外六名巴基斯坦球员在英格兰巡回赛期间被召回国内。此后，他失去了T20球队的队长职务，也未入选对阵斯里兰卡的系列赛阵容；巴基斯坦以2-1赢得该系列赛。在国内赛事中表现出色、包括取得三百分得分后，他被召回ODI阵容。巴基斯坦将在拉瓦尔品第对阵英格兰，进行三角系列赛的下一场比赛。

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