在巴基斯坦拉瓦尔品第举行的英格兰队ODI板球三角系列赛首场比赛中，巴基斯坦队以87分优势击败英格兰队。英格兰队追逐303分的目标，但在38.4个回合中以215分全队出局。据天空体育报道，巴基斯坦取得了本届赛事的第二场胜利。

开局后失去节奏

英格兰队开局追分顺利：本·达克特和汤姆·班顿在前15个回合中未失一门，拿下91分。然而，球队未能扩大开局优势。客队队长哈里·布鲁克得到5分，乔·鲁特得到33分，萨姆·柯伦得到27分，威尔·杰克斯得到19分。

鲁特与柯伦的搭档以57个球拿下31分后，英格兰队迅速失去了剩余的门票。

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阿拉法特·明哈斯拿下六个三柱门

巴基斯坦旋转投球手阿拉法特·明哈斯成为本场比赛的关键球员。此前，他取得了自己在ODI比赛中的首个半世纪得分，而在投球时，他以失40分的代价拿下六个三柱门。在第39个回合中，明哈斯连续淘汰杰克斯和阿迪尔·拉希德；两球后，他让格斯·阿特金森出局，帮助巴基斯坦锁定胜利。

在三角系列赛首场比赛中，巴基斯坦以37分优势击败斯里兰卡。英格兰队将于10月22日在拉瓦尔品第对阵斯里兰卡。每支球队将与其他球队交手两次，积分榜前两名将于10月31日在拉合尔进入决赛。

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