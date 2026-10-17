南非队预计快速投球手卡吉索·拉巴达将在周日于南非格克贝哈开赛的对阵澳大利亚的第二场测试赛中复出。这将是拉巴达自5月参加印度超级联赛以来的首场比赛。正如天空体育报道，由于他的回归，球队可能会弃用一名旋转投球手。

本系列赛首场测试赛于周二在德班结束，南非以214分之差负于澳大利亚。赛后，南非队主教练舒克里·康拉德承认，球队在很大程度上依赖队长滕巴·巴武马、开局击球手艾登·马克拉姆以及后段顺位球员的表现。

南非阵容可能出现调整

预计马修·布雷茨克将再次获得与马克拉姆搭档担任开局击球手的机会。瑞安·里克尔顿可能会取代凯尔·维雷讷担任守门员，并在击球顺位中下调。首场比赛以第五棒出场的特里斯坦·斯塔布斯未被列入阵容，因此马奎斯·阿克曼可能迎来测试赛板球首秀。

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澳大利亚可能保持阵容不变

澳大利亚在德班取得令人信服的胜利后可能不会作出调整，因为卡梅伦·格林伤愈复出很可能推迟。同时，球队可能会派上斯科特·博兰，以控制帕特·康明斯、乔什·黑兹尔伍德和米切尔·斯塔克的工作量：三人均在首场测试赛中投出了至少29个回合。

黑兹尔伍德在德班的决定性局中取得了职业生涯最佳的6–49成绩，他认为逆向摆动可能成为本系列赛的重要因素。据他所说，南非粗糙的场地和坚硬的外场会让球更快磨损。格克贝哈比赛的前两天预计将有降雨和潮湿天气，这可能导致比赛延误或缩短。

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