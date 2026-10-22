南非国家板球队在南非格克贝哈举行的第二场测试赛中，以一局和31分的优势击败澳大利亚，将三场系列赛的比分扳为1比1。比赛在圣乔治公园球场结束，当时澳大利亚在第二局中得到295分。

据天空体育报道，澳大利亚在德班举行的首场测试赛中取得了一场令人信服的胜利。南非在格克贝哈的胜利使得系列赛第三场在开普敦举行的比赛成为决胜战。

澳大利亚被迫跟进击球

南非在这场因雨中断的比赛第三天接近结束时完成了第一局。队长滕巴·巴武马得到179分，马尔科·扬森得到85分。作为回应，澳大利亚在第一局中仅得到99分，而扬森以33分取得5个三柱门。

随后，澳大利亚被迫跟进击球。球队在最后一天开始时的比分为156比4，落后170分。由于下雨，上午的比赛时段被取消。南非还缺少了一名主力投球手安里希·诺特耶：据该媒体称，他可能在自己的第四轮投球中腹股沟受伤，此后直到澳大利亚第二局结束都没有再投球。

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黑德的百分未能挽救澳大利亚

特拉维斯·黑德当天开始时已有87分，并完成了自己的第13个测试赛百分。他在190个球中得到121分，但被维安·穆尔德淘汰。穆尔德还取得了斯科特·博兰德和澳大利亚队长帕特·康明斯的三柱门，以3比64的数据结束该局。

卡吉索·拉巴达以77分取得4个三柱门，其中淘汰了史蒂夫·史密斯和米切尔·斯塔克。史密斯因第一局出现颈部问题而在第七位上场，得到3分。扬森在乔什·黑兹尔伍德将球送到第二滑接位置的艾登·马克拉姆手中时结束了比赛。扬森在整场比赛中共取得6个三柱门。

南非与澳大利亚之间的决胜第三场测试赛将于10月27日在开普敦开始。

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