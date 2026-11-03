挪威、丹麦、瑞典、拉脱维亚和捷克国家队将不会在2027年德国男子冰球世界锦标赛上对阵俄罗斯。各国协会称，作出这一决定是出于对运动员和教练安全的考量，以及地缘政治紧张局势，《莫斯科时报》报道。

各协会的立场

挪威冰球协会表示，基于当前形势和现有信息，其国家队不会在2027年5月的赛事中与俄罗斯比赛。同时，挪威队将按赛程进行其他小组赛比赛。该协会还强调，只要针对乌克兰的战争仍在持续，它就支持暂停俄罗斯参加国际赛事。

丹麦冰球联盟主席亨里克·巴赫·尼尔森表示，在当前情况下，丹麦国家队认为无法与俄罗斯比赛。瑞典冰球协会主席安德斯·拉尔松称，瑞典已与其他几个国家协调了这一决定。挪威、丹麦和瑞典确认将参加锦标赛的其他比赛。

拉脱维亚冰球协会表示，坚决反对俄罗斯重返赛事。其立场是，只要俄罗斯针对乌克兰的战争仍在持续，拉脱维亚国家队既不会对阵俄罗斯，也不会对阵白俄罗斯。捷克冰球协会也加入了其他欧洲协会的立场。

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CAS裁决与赞助商反应

上周，体育仲裁法庭允许俄罗斯重新参加国际冰球联合会的赛事，推翻了国际冰球联合会在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后暂停俄罗斯球队参赛的先前决定。

CAS的裁决引发了欧洲冰球协会、主办城市和商业伙伴的反对。芬兰冰球协会表示，将采取一切可用手段阻止俄罗斯参加国际赛事。AJ Products公司表示，计划终止对2027年世界锦标赛的赞助；诺记轮胎则表示，如果俄罗斯获准参加该赛事，也将终止合作关系。

第90届男子冰球世界锦标赛计划于2027年5月13日至30日在杜塞尔多夫、盖尔森基兴和曼海姆举行。

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