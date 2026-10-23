红牛车手马克斯·维斯塔潘在奥斯汀美国大奖赛前严厉批评了美洲赛道（Circuit of The Americas）不平整的路面。这位四届世界冠军表示，赛道上的颠簸可能会对车手的脊柱产生负面影响。天空体育新闻对此进行了报道。

对路面状况的抱怨

维斯塔潘指出，他在世界耐力锦标赛WEC的比赛期间见过这条赛道的状况，并认为它“极其颠簸”。他说，车队将很难为路面特别不平整的路段找到赛车设置，而赛车对这些条件的反应目前仍不清楚。

这位荷兰车手称美洲赛道的布局是最好的布局之一，并积极评价了奥斯汀作为分站赛举办地。不过，他强调，现有的不平整状况不可接受。维斯塔潘认为，局部打磨路面无法解决根本问题，因为正如他所说，问题位于赛道表面之下。

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这位红牛车手表示，要消除这一问题，需要完全挖开赛道路面并消除其原因，尽管这将需要大量时间和资金。他还称，在医学检查中，他脊柱下部的情况看起来“不太好”，继续在这样的路面上比赛可能会加剧对运动员的负面影响。

诺里斯和拉塞尔的反应

兰多·诺里斯也抱怨美洲赛道的颠簸。他说，在一些赛道上，他会在出场前服用头痛药，因为撞击会让赛车剧烈弹起，车手的头部会撞到头枕上。依他看，如果这条赛道如今才建造，它将不符合现行的新赛道要求。

乔治·拉塞尔称不平整的路面是比赛的一部分，但对一级方程式赛道沥青的整体状况表示担忧。他认为，赛道应每隔几年翻新一次。拉塞尔解释说，一级方程式赛车的离地间隙非常低，而18英寸轮胎的扁平比更低，因此对路面不平造成的冲击缓冲效果较差。

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