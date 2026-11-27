曾效力于冰岛国家足球队的英瓦尔·约恩松于37岁时去世。这位前门将在2026年春季被确诊患有癌症。

“我们怀着深深的悲痛和哀悼宣布，我们亲爱的朋友和队友、‘维京古尔’队门将英瓦尔·约恩松于11月25日星期三在亲人陪伴下离世。 ‘维京古尔’俱乐部及全体队员向他的家人和亲友致以深切的哀悼，”俱乐部声明中写道。

约恩松自2020年起效力于“维京古尔”，在他效力期间，球队四次夺得冰岛联赛冠军，三次夺得冰岛杯冠军，三次夺得冰岛超级杯冠军。

他的职业生涯始于“尼亚尔维克”俱乐部，随后转会至“斯蒂亚纳纳”。此后，他曾在挪威和丹麦效力。

这位门将在2014年首次代表国家队出场，共出战8场比赛。英格瓦尔·约恩松曾入选2016年欧洲杯冰岛国家队大名单，当时冰岛队闯入了八强。

值得一提的是，尤先科、阿赫梅托夫、戈登和乌西基在顿涅茨克矿工对阵费内巴切的比赛前为球队送上了支持。

此前，阿尔达·图兰曾将对阵费内巴切的比赛称为顿涅茨克矿工在欧冠中的最差表现。

在欧冠小组赛第五轮的比赛中，土耳其的“费内巴切”以1:0战胜了顿涅茨克的“顿涅茨克矿工”。 比赛在英国伦敦的“斯坦福桥”球场举行，韦达特·穆里基在下半场打入了全场唯一进球。

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