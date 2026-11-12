北爱尔兰对阵乌克兰：国家联赛这场关键比赛何时何地观看

乌克兰国家足球队将于11月14日（周六）进行一场重要的国家联赛小组赛。 由安德烈亚·马尔德雷执教的球队将客场挑战小组领头羊——北爱尔兰国家队。目前，“蓝黄军团”在积分榜上落后对手4分。

比赛将在贝尔法斯特国家足球场举行。

球迷可通过MEGOGO视频服务平台观看来自英国的直播。比赛将在“Megogo足球第一”频道播出，该频道将照例开设由记者和足球专家参与的赛事分析演播室。

此外，“Megogo体育”频道也将提供免费直播。T2数字地面电视观众以及有线电视用户均可收看该频道。

在两队首回合交锋中，名义上主场作战的乌克兰国家队以0:3的比分惨败。

此外，“蓝黄军团”已经连续五场比赛未能攻破北爱尔兰队的球门。

乌克兰队上一次在对阵该队的比赛中破门，还要追溯到1997年4月。进球者是安德烈·舍甫琴科。对于他来说，那粒进球是他代表乌克兰国家队职业生涯中的首粒进球。

因此，即将在贝尔法斯特举行的这场比赛，对安德烈·马尔德里的球队来说，不仅是一个改善赛事排名的机会，也是终结对阵北爱尔兰队长期进球荒的良机。

值得一提的是，“加拉塔萨雷”前锋拉斐尔·莱安将无法代表葡萄牙国家队出战11月对阵丹麦和威尔士的国家联赛比赛。

在瑞典，国家联赛开赛前，Strawberry Arena计划向五位曾代表国家队出战的球员致敬：维克托·克拉松、埃米尔·福斯贝里、埃米尔·克拉夫特、罗宾·奥尔森和马丁·奥尔松。

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