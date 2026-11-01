托特纳姆热刺中场球员德鲁·斯彭斯成为英格兰女足超级联赛出场次数纪录保持者。在周日对阵伯明翰城的比赛中，这位34岁的球员首发出场，完成了自己在该赛事中的第217场比赛，超过了前切尔西队长米莉·布赖特的纪录，BBC体育报道。

创纪录的比赛

斯彭斯表示，这一成就对她和她的家人而言非常重要。她说，年轻时她更多考虑的是赢得奖杯，但后来意识到持续保持身体状态、并在多个赛季中随时准备上场的重要性。

这名球员先后在阿森纳和富勒姆的青训学院成长，之后为切尔西效力了14年。效力该俱乐部期间，她赢得了五个联赛冠军和四座英格兰足总杯。斯彭斯于2022年加盟托特纳姆热刺，并在夏天被任命为球队队长。

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状态与未来计划

在效力托特纳姆热刺的首个赛季，斯彭斯出战了22场比赛，比她在切尔西任何一个单独赛季的出场数都多。在2026–27赛季，她踢满了托特纳姆热刺在女足超级联赛所有比赛的每一分钟。到赛季末，斯彭斯可能成为该俱乐部唯一一名在每场联赛中均踢满90分钟的非守门员球员。

斯彭斯于2021年将体育国籍从英格兰改为牙买加。她表示，自己目前正处于职业生涯最佳状态。她将此归因于对自身身体状况、恢复和营养有了更好的理解。这名球员还指出，她近期没有结束职业生涯的计划，并希望继续提升自己的比赛水平。

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