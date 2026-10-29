在哈萨克斯坦阿斯塔纳，波兰游泳运动员卡塔日娜·瓦西克以赢得50米自由泳的方式结束了世界杯赛事。她赢得了该项目系列赛的全部三场比赛，并获得了个人第四个世界杯三冠王头衔，Interia Sport报道。

瓦西克表示，在赛事开始前，她希望赢下全部三个分站赛，但并不认为这样的结果是有保证的。她说，在50米项目中，百分之一秒都可能起决定性作用，最小的失误也可能导致失去胜利。

自2022年以来的连胜

这名游泳运动员表示，自2022年以来，她赢得了自己参加的全部12场世界杯50米自由泳决赛。她强调，自己并不将这一数据视为额外压力：每次比赛前，她都专注于完成自己的任务，而不是此前的成绩。

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在阿斯塔纳的收官站，瓦西克以23.30秒游完该距离。考虑到经历了三周的旅行和比赛后的疲劳，她称这一成绩是积极信号。这名运动员补充说，她不认为目前的成绩是自己能力的极限，并打算在短距离项目的细节上继续努力。

1500米首秀与备战北京

今年，瓦西克职业生涯首次参加了1500米比赛。她解释说，自己决定尝试这个对她而言不寻常的距离，是为了走出日常的惯常模式，并不将这次参赛与转向新的专项联系起来。今后，她计划专注于短距离项目，尤其是50米。

世界杯结束后，这名游泳运动员短暂回到华沙，次日便前往美国继续备战。她下一项重大赛事预计将是12月在北京举行的短池世界锦标赛。瓦西克没有预测奖牌成绩，也没有最终确认是否参加100米比赛，并表示将与教练团队共同作出决定。

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