爱沙尼亚游泳选手凯拉·拉特尔在葡萄牙阿尔布费拉举行的唐氏综合征运动员世界游泳锦标赛50米蛙泳项目中获得金牌。她以46.33秒完成比赛并卫冕世界冠军，ERR News报道。

三天三枚奖牌

这是拉特尔在本届赛事中获得的第二枚金牌，也是她在三天比赛中的第三枚奖牌。周一，她赢得100米蛙泳冠军；周日，她在200米项目中获得铜牌。

玛丽亚·阿格耶娃以中立旗帜参赛，以50.52秒的成绩获得50米蛙泳银牌。葡萄牙选手马蒂尔德·卢西亚·加斯帕尔以51.06秒获得第三名。

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其他爱沙尼亚运动员的成绩

教练艾莉·帕普表示，卫冕战术奏效，技术层面一切进展顺利。她说，拉特尔再次证明自己属于世界上最强的唐氏综合征游泳选手之列。

其他爱沙尼亚运动员也参加了比赛。埃里克·泰特在100米仰泳中以1分30.42秒获得第六名。卡斯帕尔·保罗·洛伊克在200米个人混合泳中以3分28.13秒获得第12名，并在100米仰泳中以1分35.39秒获得第14名。哈迪·派斯在50米蛙泳中以46.37秒获得第12名。

本届锦标赛有来自24个国家的172名游泳选手参赛。这是第12届唐氏综合征运动员世界游泳锦标赛，于10月30日开幕，将持续至周五。

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