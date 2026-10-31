霍巴特/劳伦斯警方公布了有关绿湾包装工队跑卫乔什·雅各布斯的案件材料，其中包含三名女性关于其涉嫌施暴的陈述。这些女性在与该球员5月被捕相关的调查期间联系了执法部门，《卫报》报道。

三名女性的陈述

其中一名女性表示，事件发生于2022年1月5日，地点在雅各布斯家中。据她称，在她拒绝发生性关系后，这名运动员愤怒起来，打了她的脸，拿走她的手机并将其扔进游泳池。她还称，雅各布斯拉扯她的头发，把她扔到床上和地板上，向她吐口水，并威胁要杀死她。

这名申诉人解释说，她此前没有向执法部门报告该事件，因为事后他们仍是朋友，而她担心别人不会相信她。据她称，她联系警方是因为她认为此事与5月案件中的指控相似。

另一名女性向警方讲述了2021年4月一次见面后发生的冲突。按照她的说法，雅各布斯抓住她的手臂，将她压在墙上，并扔掉她的物品。她称手臂有瘀伤，肋骨附近肿胀。与此同时，警方表示，在有关该事件的记录中，执法人员没有记录到与肢体冲突相符的可见伤势、瘀伤或损伤。

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第三名女性称，2022年5月，雅各布斯拉扯她的头发，抓住她的头部和颈部，抓伤她的胸部，并拿走她的手机。据她称，她因担心被驱逐出境而没有报警，因为当时她不是美国公民。

案件与辩方立场

雅各布斯于5月26日被捕，此前他与当时的女友发生一起事件，该女子称他把她摔到地上。9月10日，该球员就两项轻罪指控提出no contest答辩——殴打和损坏财物。

8月，NFL将该球员列入Commissioner Exempt List，导致他缺席赛季前六场比赛。联盟仍在对5月事件的情况进行自身调查，并可能采取额外纪律措施。

雅各布斯的律师称，这些新陈述未经证实、发生已久且此前未被报告。他们指出，布朗县检察官办公室和警方调查了这些说法，最终提出两项轻罪指控并达成协议。绿湾包装工队没有立即对公布的材料发表评论。

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