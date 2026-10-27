波兰轮滑选手尤斯蒂娜·滕恰尔在巴拉圭举行的自由式轮滑绕桩世界锦标赛上获得两枚金牌。她在Classic和Battle项目中夺冠，并在出发前发起线上募款，以筹集前往比赛的费用。这名运动员在接受Interia Sport采访时讲述了此事。

为出行筹款

滕恰尔表示，对她来说，决定筹款并不容易。她说，母亲说服她发起募款，因为前往巴拉圭的行程在经济上很困难。这名运动员全年参加许多国际赛事，因此机票和参赛费用十分高昂。

这次募款最终筹集到了全部所需金额。这名轮滑选手说，她没有收到负面评论，并感受到了很大的支持。她还强调，开展募款需要进行规划，并自行负责推广。

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Classic和Battle项目夺冠

在Classic项目中，参赛者身着特别服装，伴随音乐完成表演。裁判评估技术动作、技巧及其组合的难度，以及艺术表现——节奏、动作速度和与音乐的同步性。

滕恰尔表示，尽管她为比赛做了准备，但并没有预料到能获得奖牌。她还在成年女子选手世界排名中位居第一。这名轮滑选手没有教练，独自训练：在温暖季节，她每周训练五至六天，每次两至四小时。同时，她正在学习航空管理课程，并寻找赞助商为海外比赛提供资金。

World Skate Games世界赛事每两年举办一次，汇集不同轮滑项目的选手，以及滑板、自行车运动和滑板车比赛的参与者。滕恰尔称，大约有来自90个国家的选手来到巴拉圭参加该赛事。

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