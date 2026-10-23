据Interia Sport报道，波兰足球协会主席切扎雷·库莱沙表示，如果波兰U-15国家队在阿塞拜疆举行的2026年FIFA U-15世界杯暨足球节淘汰赛中对阵俄罗斯或白俄罗斯，将不会上场比赛。

立场已传达给FIFA

库莱沙对WP Sportowe Fakty表示，波兰足球协会已向FIFA传达了其明确立场。据他称，波兰队将参加该赛事，但会抵制可能与俄罗斯和白俄罗斯国家队进行的比赛。该协会认为，这两支球队不应参加这项赛事。

PZPN主席解释说，作出这一决定是因为不愿剥夺15岁足球运动员参加国际赛事的机会。他称，参加比赛对年轻球员而言是宝贵的经验。

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赛事赛制

共有211个协会收到赛事邀请，其中189个确认参加。小组赛阶段，波兰国家队将对阵格鲁吉亚、圣多美和普林西比、纳米比亚、英属维尔京群岛和百慕大群岛。

各队报名了14名足球运动员。比赛将在缩小尺寸的场地上以八人制进行，赛事将于2026年10月24日至30日举行。该媒体指出，PZPN的立场与俄罗斯持续对乌克兰发动的战争有关。2022年3月，波兰拒绝在卡塔尔世界杯预选赛附加赛半决赛中与俄罗斯比赛，此后FIFA和UEFA暂停了俄罗斯国家队的参赛资格。

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