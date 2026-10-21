波兰拘留了打算参加世界空手道锦标赛的俄罗斯和白俄罗斯公民

波兰边防部队扣留了15名俄罗斯和白俄罗斯公民，他们很可能试图前往参加卡拉OK世界锦标赛（面向少年组、青年组及21岁以下选手）。 比赛于10月14日至18日在波兰贝尔斯科-比亚瓦市举行。

被拘留者中包括11名白俄罗斯公民和4名俄罗斯公民。

他们均持旅游签证入境波兰，这与其申报的在波兰停留目的不符。

波兰边防局代表西蒙·莫斯齐茨基表示，已下令被扣留人员须在八天内离开波兰境内。

波兰方面此前已声明，不会允许俄罗斯运动员在其境内参加比赛。

10月8日，波兰空手道联盟宣布，俄罗斯代表团将不会出席本次锦标赛。波兰体育与旅游部副部长皮奥特·博里斯也强调，该国原则上不允许俄罗斯运动员在本国境内参加比赛。

组委会解释称，在报名截止时，尚未有俄罗斯运动员报名参加本次锦标赛。但波兰方面曾预计，仍会有个别俄罗斯代表试图前来参赛。

波兰空手道联盟主席帕维尔·波尔托热茨基表示，组委会已提前向俄方发出禁赛通知。

“因此，我们通过体育渠道提前通知了他们，请他们不要前来，”波尔托热茨基说道。

俄罗斯空手道联合会证实，他们已知悉波兰方面不允许俄罗斯运动员参加比赛的决定。该联合会还表示，其代表并未前往参赛。

“我们早就预料到会这样。因此，协会方面无人前往参赛，”该协会表示。

该协会解释称，被扣留的俄罗斯人因使用了与旅行目的不符的签证，因此被决定予以驱逐。

据该联合会代表称，这些人“持不符合入境目的的签证入境”。

被勒令离开波兰的俄罗斯公民姓名尚未正式公布。

在试图参加比赛的人员中，可能包括俄罗斯“奥列尔-卡拉特”空手道学校的学生。

据记者报道，该学校的管理层不仅为俄罗斯军人提供援助，还组织参与对乌克兰战争的军人与儿童进行会面。

此前，俄罗斯占领军成员、空手道世界冠军马克西姆·巴哈列夫——他在与乌克兰的战争中失去了所有四肢——曾对俄罗斯社会未向军人提供支持表示不满。

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