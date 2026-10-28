波兰可为2026/27赛季跳台滑雪世界杯前五站比赛报名六名运动员。该赛季将于11月下半月在挪威利勒哈默尔开幕。根据Interia Sport的报道，波兰队因卡茨佩尔·托马夏克在世界青年锦标赛上获得银牌而取得一个额外名额；该媒体援引了Skijumping.pl的消息。

赛季开端的配额

国际滑雪和单板滑雪联合会在夏季赛季结束后更新了参赛配额。这些配额将适用于利勒哈默尔、鲁卡、维斯瓦、蒂蒂湖-新城和恩格尔贝格的比赛——直至瑞士的圣诞节前一站赛事。

奥地利在这些赛事中拥有最多配额，为七名运动员。该队获得了两个额外名额：一个得益于克莱门斯·艾格纳在夏季洲际杯第二赛段的成绩，另一个得益于施特凡·恩巴赫尔在世界青年锦标赛上获得金牌。

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波兰和德国各可报名六名跳台滑雪选手。德国的配额因本·拜尔在夏季洲际杯中的出色表现而增加。

各国家队名额分配

日本、挪威、瑞士和美国各将拥有五个名额。瑞士队因格雷戈尔·德施万登在夏季洲际杯中的表现获得额外配额，美国队则因杰森·科尔比在世界青年锦标赛上获得铜牌而增加名额。

爱沙尼亚、芬兰、哈萨克斯坦和斯洛文尼亚各可报名四名运动员。保加利亚、捷克和法国在利勒哈默尔和鲁卡的比赛中各有三个名额，在维斯瓦、蒂蒂湖-新城和恩格尔贝格的比赛中各有两个名额。其余国家在前两个周末的配额为两名跳台滑雪选手，之后三个周末则为一名。

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