乌克兰国家冰球队前主教练亚历山大·塞乌坎德去世，享年75岁。

目前尚未公布这位教练的死因。与此同时，乌克兰冰球协会在Facebook上表示，塞乌坎德其实早在10月21日就已离世，但这一消息直到现在才广为人知。

塞乌坎德于1999年至2009年期间执教乌克兰国家队，期间曾于2007年短暂离任。起初他担任助理教练，随后成为国家队主教练。

正是在他的带领下，乌克兰队首次也是迄今为止唯一一次亮相冬季奥运会。在2002年美国盐湖城举行的比赛中，乌克兰队获得第十名。

此外，在1999年至2007年期间，乌克兰冰球队曾征战世界锦标赛顶级组。

亚历山大·塞乌坎德将俱乐部执教生涯的大部分时间奉献给了基辅的“索科尔”队，他于1994年至2011年期间执掌该队。他带领球队11次夺得乌克兰冠军。

离开“索科尔”后，他先后执教了“康帕尼翁-纳夫托加斯”（并于2014年率队夺冠）、顿涅茨克“将军”队以及哈尔科夫“迪纳摩”队。

塞乌坎达的最后一份工作正是哈萨克俱乐部，他于2019年离开该队。

此前有报道称，前NHL“华盛顿首都人”队前锋鲍比·古尔德去世，享年69岁。

基辅冰球队“索基尔”宣布了这位著名专家的死讯。

前丹佛野马队线卫、ESPN资深评论员汤姆·杰克逊于75岁去世。其家人已向ESPN证实了这一消息。

意大利珠宝商保罗·宝格丽（Paolo Bulgari）于89岁去世，他曾助力将家族品牌打造为国际奢侈品集团。

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