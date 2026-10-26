超过150名ATP双打选手签署了一封致职业网球联合会理事会和管理层的公开信，呼吁重新考虑可能的改革，并保留双打赛事的赛制。《卫报》报道。

签表可能缩减

据该报报道，ATP正在审查双打规则，选手们在温布尔登举行的一次会议上获悉此事。一种可能的改革方案规定，从2028年起，ATP赛事中的双打签表可能缩减一半。

具体而言，ATP大师赛1000系列赛事的双打项目可能保留16支队伍。ATP 500和ATP 250级别赛事的正赛签表可能限制为八支队伍。

奖金问题

这些提案还可能规定，将双打参赛者获得的奖金总份额从20%降至10%。根据这些提案，其余资金将用于向单打选手支付奖金。除现役选手外，这封信还获得了20多个国家协会和前网球明星的签署。

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呼吁书的作者表示，根据目前的计划，大约2000万美元奖金可能从双打重新分配至单打。在他们看来，这将减少双打专家的职业机会，并使有天赋的运动员更难建立稳定的职业生涯。

2025年温布尔登混双冠军、此次活动发起人之一塞姆·费尔贝克表示，选手们认为潜在变化将威胁这项运动的未来。他说，网球选手希望与ATP就双打的发展进行实质性对话，同时不损害参与者的职业生涯。

ATP首席执行官安德烈亚·高登齐此前表示，双打将继续是ATP巡回赛的关键组成部分。他表示，此次审查必须找到一种模式，既能确保该项目的长期可持续性，又能对赛事和球迷有效，并支持选手的发展路径。

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