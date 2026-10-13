伦敦雄狮队成为首支与NBA球队交手的英国俱乐部，但在美国俄勒冈州波特兰举行的一场表演赛中以66比119负于波特兰开拓者队。据天空体育新闻报道，主队在99%的比赛时间内保持领先，最大领先优势达到57分。

波特兰首节以34比21领先，半场以72比33领先，第三节结束时以100比49领先。该队投篮命中率为56%，三分球34投16中；伦敦队投篮命中率为30%，三分球33投7中。开拓者队在内线得分方面以54比24占优，在篮板球方面以51比32占优。

第二节

首节末段，雄狮队将分差缩小至4分，比分为19比23。伊桑·普莱斯在40秒内命中两记三分球，但波特兰在第二节以38比12获胜。主队在上半场末段还打出了一波15比0的攻势。

波特兰在45次投篮命中的情况下送出32次助攻。伦敦队出现24次失误，对手借此得到39分，而雄狮队利用对手失误得到14分。

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英国俱乐部得分最高的是马克斯韦尔·刘易斯，他得到13分、5个篮板和4次抢断。德万特·亚当斯贡献12分，普莱斯和乔尔·斯科特各得8分。波特兰方面，图马尼·卡马拉和斯库特·亨德森各得14分，杨·汉森和西迪·西索科各得13分。杰里米·索汉以8分和8个篮板结束比赛。

按NBA规则进行的比赛

这场比赛按照NBA规则进行：每节时长为12分钟而非10分钟，球场更大，三分线距离篮筐也比欧洲篮球更远。这是波特兰在季前备战中的第二场胜利。开拓者队的五名首发球员在中场休息后没有登场。

伦敦雄狮队由陶特维达斯·萨博尼斯执教，他的父亲阿维达斯·萨博尼斯在20世纪90年代和21世纪初曾在波特兰效力七个赛季。教练指出，在国内和欧洲赛季进行期间安排这次行程，时机并不合适。球队飞行了近1万英里，于周六抵达波特兰，并在比赛结束后立即返程。

上赛季，伦敦雄狮队赢得了全部四项国内赛事冠军，并于2024年成为首支闯入欧洲杯半决赛的英国男子俱乐部。该俱乐部已申请参加欧洲篮球联赛，该联赛计划在2027/28赛季将参赛队伍数量从20支增至24支。波特兰的这场表演赛与NBA欧洲项目无关。

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