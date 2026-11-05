南澳大利亚州州长彼得·马利诺斯卡斯表示，原计划于3月在澳大利亚阿德莱德举行的LIV Golf赛事可能不会举行。据Channel NewsAsia报道，他将对赛事的疑虑与球员离开该联赛以及有关其融资问题的报道联系在一起。

联赛的财务困难

9月，LIV Golf作为重组的一部分申请了破产保护。此前，沙特阿拉伯公共投资基金表示，将在2026赛季后停止对该联赛的财政支持。

多名球员也离开了该联赛，其中包括前世界排名第一的乔恩·拉姆。据《金融时报》报道，私募投资公司BC Partners放弃了重启巡回赛的计划。10月，BC Partners对LIV Golf进行了初始投资，并计划提供最多3亿美元，以帮助该联赛走出重组，并在2027赛季前加强其财务状况。LIV Golf和BC Partners未向路透社发表评论。

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阿德莱德赛事

获得南澳大利亚州政府资助的阿德莱德LIV Golf赛事此前曾四次在The Grange Golf Club球场举行。下一场赛事原定于3月在Kooyonga Golf Club举行。

9月，Kooyonga Golf Club在美国法院的破产案件中提交申请，称尽管获得了延期，LIV Golf仍未支付场地租赁费的第一笔款项。该俱乐部告诉路透社，其知悉有关联赛融资的报道，但尚未收到LIV Golf的通知，并正试图弄清情况。

2月阿德莱德LIV Golf赛事的四天期间，超过11.5万人到场观赛。这是澳大利亚职业高尔夫赛事的观众人数纪录。

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