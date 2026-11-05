在葡萄牙波尔图，波尔图足球俱乐部主席安德烈·维拉斯-博阿斯表示，在欧冠联赛阶段第四轮主场4比1战胜意大利那不勒斯后，俱乐部对波兰球员扬·贝德纳雷克、雅库布·基维奥尔和奥斯卡·彼得鲁谢夫斯基的贡献感到满意。贝德纳雷克和基维奥尔在比赛中取得进球。

欧冠首个积分

据Interia Sport报道，在对阵那不勒斯之前，弗朗切斯科·法里奥利的球队输掉了本届赛事的前三场比赛：以0比2负于曼城、以2比3负于皇家贝蒂斯、以0比1负于埃因霍温。战胜这家意大利俱乐部为波尔图带来了本赛季欧冠的首个积分。

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赛后，维拉斯-博阿斯指出，波兰球员的两粒进球极大地帮助了球队。他表示，贝德纳雷克和基维奥尔擅长空中对抗，俱乐部对比赛结果以及波兰球员的表现感到满意。

提及彼得鲁谢夫斯基

波尔图主席还提到了球队正在等待回归的奥斯卡·彼得鲁谢夫斯基。他表示，这名球员已经多次帮助俱乐部，并强调波尔图对这三名波兰球员都感到满意。在葡萄牙联赛中，球队在10轮过后积30分，位居第一，领先本菲卡5分。

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