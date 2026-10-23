美国总统唐纳德·特朗普指责费城76人队篮球运动员勒布朗·詹姆斯不尊重美国，起因是一段NBA赛季在纽约开赛前演奏国歌时的视频。据天空体育新闻报道，特朗普在社交媒体上分享了这段视频，并表示詹姆斯应向美国军人以及为美国国旗牺牲的英雄道歉。

纽约比赛前的视频

视频中，在演奏《星条旗永不落》时，詹姆斯似乎在练习高尔夫挥杆动作，并完成了一次跳投。这发生在麦迪逊广场花园，当时76人队正在进行赛季揭幕战。他的大多数队友当时都静止站立。

特朗普在爱荷华州苏城的一场竞选集会上重申了批评。他表示，自己不理解这名运动员在奏国歌时的行为。

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詹姆斯的回应和费城的比赛

费城以114比106战胜克利夫兰骑士队后，詹姆斯回应总统的言论称，那天办公室里的新闻可能比较少。

在主场对阵克利夫兰的比赛中，76人队抹平了29分的落后差距——这是球队自1997年以来最大的逆转。泰瑞斯·马克西得到32分，乔尔·恩比德得到24分，詹姆斯最终得到17分和10个篮板。杰伦·布朗贡献21分，而骑士队的多诺万·米切尔得到32分。

费城队主教练尼克·纳斯在赛前表示，球队力求不受外界噪音干扰，专注于训练、视频分析和比赛。

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