在曼彻斯特，曼城女足与巴黎圣日耳曼女足在欧冠联赛中以1比1战平。主队凭借哈迪贾·肖在第85分钟罚进点球取得领先，但塔拉·埃林比·吉尔伯特在第88分钟近距离射门扳平比分。

据《卫报》报道，这是曼城在本项赛事中的连续第三场平局，球队本赛季至今仍未在欧洲赛事中取得首场胜利。在对阵巴黎圣日耳曼之前，这支英格兰冠军球队曾在客场与拜仁战平，并在主场与皇家马德里握手言和。

主队占优

曼城在比赛中有67%的时间控制着球权。球队有4次射正并获得7个角球，而巴黎圣日耳曼有2次射正和1个角球。

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上半场，肖接青叶藤野的传中头球偏出远门柱，随后她的一次低射也擦门而过。中场休息后，藤野从小角度射门高出横梁，她的另一次射门则被蒂尼巴·萨穆拉封堵。

扳平进球

经过一系列换人后，曼城加强了压力。肖起初错失了几次机会，但随后在格里耶日·姆博克·巴蒂犯规后赢得点球，并低射打入守门员右侧的角落。失球激发了巴黎队：她们迅速凭借埃林比·吉尔伯特的进球作出回应，拿到1分。

赛前，曼城在积分榜上排名第11位，仅比最后一个晋级名额高一位。球队要直接晋级四分之一决赛，必须跻身前四。

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