在德国举行的欧冠比赛前，阿森纳门将大卫·拉亚表示，球队并不在意对其比赛风格的批评。他回应了对手球迷称这家伦敦俱乐部踢法乏味的说法，据《卫报》报道。

拉亚表示，球员们首先关注的是成绩。他指出，阿森纳本赛季在各项赛事的11场比赛中遭遇过一场失利，并力争赢下每一场比赛。

阿尔特塔谈球队表现

在前往德国之前，阿森纳以1比0战胜诺丁汉森林。诺尼·马杜埃凯在比赛末段打入唯一进球。米克尔·阿尔特塔承认，他的球队本可以在进攻端表现得更好，但他认为，只有一小部分人认同对比赛风格的批评。

这位教练指出，本赛季球队进球更多、控球时间和射门次数更多，并且有不同的球员参与比赛。他表示，这些特点使现在的阿森纳有别于上赛季的球队。

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阿尔特塔预计，拜仁的踢法将比采用低位防守阵型的对手更为开放。他补充说，两支球队都了解即将到来的这场比赛的性质。

孔帕尼可能缺席比赛

拜仁将无法依靠被停赛的迈克尔·奥利塞。由于病毒感染，主教练文森特·孔帕尼能否参赛也仍存疑问。他没有参加球队周二的训练，助理教练阿伦·丹克斯代替他出席了赛前新闻发布会。

丹克斯表示，这种感染不时会导致孔帕尼腿部疼痛。他说，球队鼓励主教练休息所需的时间。如果孔帕尼无法抵达球场，丹克斯将在比赛期间指挥球队，并与他保持联系。

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