在阿布扎比锦标赛前，乔恩·拉姆表示，在离开LIV Golf后，他仍不知道自己重返PGA巡回赛会是什么样子。他说，如果PGA巡回赛给他这样的机会，他会接受与布鲁克斯·凯普卡所获条件类似的条款。

据天空体育报道，2026年初，拉姆拒绝通过特别的Returning Member Program恢复资格。该计划也向布赖森·德尚博、卡梅隆·史密斯和凯普卡开放，但只有凯普卡使用了该计划。

凯普卡回归的条件

凯普卡于1月根据该计划的条款重返PGA巡回赛。他必须捐出500万美元用于慈善事业，并且五年内不会获得PGA巡回赛的股权。

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拉姆表示，他怀疑自己是否会得到完全相同的提议。同时，他指出，自己可能会接受同样的限制。目前，在有机会重新获得PGA巡回赛参赛卡之前，他将面临为期一年的禁赛。

2027年的计划

这位高尔夫球手表示，他尚未与PGA巡回赛讨论2027年可能的回归途径。在情况明朗之前，他计划今年参加DP World Tour。

拉姆积极评价了自己在LIV Golf度过的三年，但解释说，他拒绝了新LIV 2.0赛制提出的条件。他表示，自己不喜欢这些变化的方向，包括可能放弃团体赛制以及存在大量不确定性。

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