随着2026/2027赛季欧冠小组赛第五轮的结束，马德里“皇家马德里”成为首支锁定晋级资格的球队。 顿涅茨克“矿工”队积4分，暂列第26位，目前尚未进入晋级下一轮的资格区。

皇马仍是本届赛事中唯一保持不败的球队。凭借五连胜的战绩，皇马已提前锁定至少1/16决赛的席位。

作为乌克兰在欧冠中的唯一代表，“矿工”队在五场比赛中积4分。目前的积分情况使得“矿工”队无缘晋级淘汰赛。

欧冠第5轮比赛结果

11月24日

布德-格利姆特 — 拉SK — 1:0

加拉塔萨雷 — 阿斯顿维拉 — 1:0

“阿森纳” — “多特蒙德” — 1:1

“曼城” — “那不勒斯” — 2:2

“皇家马德里” — “PSV” — 5:1

莱比锡 — 兰斯 — 3:1

斯洛万 — 贝蒂斯 — 0:2

“费耶诺德” — “波尔图” — 0:1

11月25日

“沙巴” — “巴塞罗那” — 1:4

“斯拉维亚” 0:1 “比利亚雷亚尔”

马德里竞技 — 维京 — 2:0

“布鲁日” — “利物浦” — 0:3

“国际米兰” 2:0 “斯图加特”

“里尔” — “拜仁” — 2:1

巴黎圣日耳曼 — 罗马 — 2:2

“体育会” — “曼联” — 2:2

“顿涅茨克矿工” — “费内巴切” — 0:1

值得一提的是，尤先科、阿赫梅托夫、戈登和乌西基在顿涅茨克矿工对阵费内巴切的比赛前为球队送上了支持。

此前，阿尔达·图兰曾将对阵费内巴切的比赛称为顿涅茨克矿工在欧冠中最糟糕的一场比赛。

在欧冠小组赛第五轮的比赛中，土耳其的“费内巴切”以1:0战胜了顿涅茨克的“顿涅茨克矿工”。 比赛在英国伦敦的“斯坦福桥”球场举行，韦达特·穆里基在下半场打入了全场唯一进球。

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