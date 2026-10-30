面向身体残障人士的橄榄球联赛世界杯将于10月30日在悉尼开幕，布莱斯·克兰将代表澳大利亚队参赛。东道主将在揭幕战中于Cabramatta Rugby Leagues Club迎战英格兰队，ABC News Australia报道。

这项赛事将持续至11月8日，澳大利亚、英格兰和新西兰三支国家队将参赛。所有比赛都将在悉尼举行，决赛计划在Sydney Football Stadium进行，时间安排在男子橄榄球联赛世界杯一场半决赛之前。

18岁时受伤

2020年，18岁的克兰效力于悉尼西南部的Narellan Jets。一次未成功的擒抱后，他遭受不可逆的神经损伤，右臂瘫痪。

据这名运动员称，受伤后他首先想到的是，自己失去了从小热爱的这项运动。如今，克兰在澳大利亚身体残障人士橄榄球联赛队中司职全卫。

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本届赛事将是他的第二届世界杯。2022年，他曾代表澳大利亚参加该赛制的首届赛事。

首届赛事获得认可

澳大利亚队在2022年世界杯上未能取胜，但克兰入选了赛事最佳阵容——Dream Team。他是这支阵容中唯一一名来自身体残障人士赛事的球员，阵容还包括男子、女子和轮椅赛事的参赛者。

克兰在国家队的队友卢克·维拉同时也是Canterbury-Bankstown Bulldogs俱乐部的助理教练，他称克兰是一名技术出色且谦逊、支持队友的球员。维拉本人于2014年在计划举办本届赛事决赛的体育场遭遇了一次结束其球员生涯的伤病。2024年11月，他在奥克兰对阵新西兰的比赛中首次代表澳大利亚队出场。

克兰表示，他代表的不仅是自己、家人和国家，也代表着有不同类型残障的人们。

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