南非橄榄球运动员马尔科姆·马克斯将在2026–27赛季结束后离开日本俱乐部Kubota Spears并返回南非。这名司职钩球员的32岁球员将在日本累计效力七年，Channel NewsAsia报道。

因家庭原因作出决定

马克斯表示，因家庭原因，他不会与Kubota Spears续约。他说，决定回国并不容易。

“由于家庭原因，我作出了艰难的决定，在2026–27赛季后不再续约，并返回南非，”这名橄榄球运动员在俱乐部网站发表的声明中表示。

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日本橄榄球生涯七年

马克斯于2020年离开约翰内斯堡俱乐部Lions，随后加盟NTT Shining Arcs。此后他转会至Kubota Spears，并随队于2023年赢得日本League One冠军，且在过去两个赛季均打入该赛事决赛。

马克斯代表南非国家队出场93次，并作为Springboks的一员两次赢得世界杯。新的日本赛季将于12月开始。当地媒体报道称，他返回南非后预计将与比勒陀利亚的Bulls俱乐部签约。

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