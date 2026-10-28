英格兰女子橄榄球队对阵美国队的WXV全球系列赛最后一场比赛阵容作出六处调整，比赛将于周五在美国新泽西州举行。据天空体育新闻报道，球队将力争结束两连败。

阵容调整

主教练约翰·米切尔首次将司克兰半卫弗洛·罗宾逊列入首发阵容。霍莉·艾奇森将出任传球前卫，而在两场对阵加拿大队的比赛中均司职该位置的佐伊·哈里森，将作为替补开始比赛。

边锋克劳迪娅·莫洛尼-麦克唐纳和中锋塔季扬娜·赫德重返首发阵容。麦肯齐·卡森和莫德·缪尔将出现在第一排。埃莉·基尔丹恩也入选替补名单。

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不敌加拿大队的连败

在对阵美国队之前，英格兰队连续两次不敌加拿大队。这是该队十年来首次遭遇两连败。在与加拿大队的首场比赛中，英格兰队连续41场测试赛不败的纪录告终。

米切尔表示，轮换将有助于更新阵容，为球员提供机会，并继续增强球队的阵容深度。这名教练指出，阵容选择由球队在对阵美国队比赛中的需求、教练组的价值观以及国家队正在准备达到的比赛水平决定。

梅格·琼斯将担任英格兰队队长。除哈里森和基尔丹恩外，替补还包括娜塔莎·亨特、布赖奥妮·菲尔德、汉娜·博特曼、莎拉·伯恩、德梅尔扎·肖特和亚历克斯·马修斯。

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