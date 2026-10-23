澳大利亚女子橄榄球队Wallaroos在堪培拉以38比31击败苏格兰，以三战全胜结束这项三场比赛的系列赛。本场比赛共出现六张黄牌：澳大利亚队球员得到四张，苏格兰队球员得到两张。

澳大利亚在半场前失去领先优势

据《卫报》报道，主队迅速以14比0领先，但半场结束时以14比17落后。苏格兰队在一连串罚球后连续达阵三次。

下半场，澳大利亚重新取得领先，并将比分拉开至38比24。队长西奥卡佩西·帕卢以一次达阵完成了一次长距离得分进攻。伊娃·卡帕尼领到黄牌、塞西莉亚·史密斯被罚出场后，苏格兰队缩小了差距，但在最后一次进攻中未能完成一次可将比分扳平的达阵并成功转换得分。

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史密斯和钱塞勒的告别赛

对于中卫塞西莉亚·史密斯而言，这是她代表国家队出战的第34场也是最后一场比赛。她领到两张黄牌，导致被罚出场，但赛后获得全场起立鼓掌。史密斯为被罚出场道歉，并感谢女儿鲁比的支持。

前队长艾米莉·钱塞勒也结束了国家队生涯。她在2018年首次亮相后，参加了第42场测试赛。澳大利亚队在明年于新任教练西奥内·福库福卡的带领下转入全职运作模式前将不再进行比赛；福库福卡此前曾与苏格兰国家队合作。

比赛期间，乔治娜·弗里德里希斯称可能遭到咬伤，但裁判在回看该事件后没有发现证据，也未在她的前臂上发现咬痕。

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