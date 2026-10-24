在苏格兰，流浪者于2026年10月24日在伊布罗克斯球场进行的苏格兰超级联赛比赛中，以4比0大胜圣约翰斯通。重返首发阵容的凯文·凯尔西打进两球，天空体育报道。

凯尔西梅开二度，队友也有进球

凯尔西在第29分钟首开纪录。明洙·金发动进攻，瑞安·纳德里随后将球传给队友，前锋将球送入球门。中场休息前，金在接到纳德里的传球后还击中了门柱。

下半场，纳德里在门将托比·斯图尔德未能扑住金的射门后补射得分，将主队的领先优势扩大一倍。随后，凯尔西在远门柱接应埃马纽埃尔·费尔南德斯的头球摆渡，打进了他本场比赛的第二球。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

红牌与联赛形势

第74分钟，圣约翰斯通少一人作战：福瑟林厄姆在与拉斯金发生的一次事件后被直接红牌罚下。裁判在重新观看该事件后将这名球员罚下。

第87分钟，托奇·丘库阿尼接应杰伊迪·加萨马的传球破门，将最终比分定格为4比0。这场胜利是流浪者在八场联赛中的第七场胜利。球队在领头羊凯尔特人对阵希伯尼安之前，将与凯尔特人的积分差距缩小至1分。

关注我们在