光芒击败守护者，在美联冠军赛中以3比2领先——《卫报》

在美国克利夫兰，坦帕湾光芒队在MLB美国联盟冠军赛第五场比赛中以3比1击败克利夫兰守护者队。光芒队在七战四胜制系列赛中以3比2领先，《卫报》报道。

拉斯穆森投满七局

坦帕湾先发投手德鲁·拉斯穆森在场上投了七局，失一分。他让对手击出四支安打，送出一次四坏球保送，并完成六次三振。这是这名31岁右投手在本届季后赛中的第二场胜利。

拉斯穆森在季后赛三次先发中取得2胜0负、1.29的自责分率，并有23次三振和三次四坏球保送。在系列赛第一场中，他12次使用变速球；而在第五场中则使用了27次，其中21球进入好球带。

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前三局得到三分

光芒队在前三局各得一分。第一局中，扬迪·迪亚斯全场击出三支安打，他先凭借二垒安打上到二垒，随后在满垒时帕克·梅西克保送约翰尼·德卢卡后得分。

第二局，乔纳森·阿兰达以一垒安打为球队带回第二分；第三局，利亚姆·希克斯击向中外野，让钱德勒·辛普森得分。守护者队直到第七局才作出回应：史蒂文·关和何塞·拉米雷斯分别击出一垒安打后，蔡斯·德劳特击出带打点的一垒安打。

第九局，布莱恩·贝克尔拿下救援成功——这是他本届季后赛的第五次救援成功，也是连续第35次把握住救援机会。系列赛第六场将于周一在佛罗里达州圣彼得堡的Tropicana Field举行。如有必要，第七场将在周二进行。

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