爱尔兰共和国女足在爱尔兰科克与哈萨克斯坦进行了次回合比赛后，晋级2027年世界杯预选赛附加赛决赛轮。爱尔兰队攻入四球，其中队长凯蒂·麦凯布取得进球，如今距离获得巴西赛事参赛资格仅差两场比赛，BBC Sport报道。

与波兰的比赛

卡拉·沃德的球队将在决定性一轮对阵波兰。波兰队在两回合总比分3:3战平后，通过点球大战淘汰比利时队。今年4月，爱尔兰国家队已在预选赛中两次击败波兰队。

麦凯布表示，球队必须在未来六周专注于备战。她指出，接下来的比赛将不同于此前的比赛，因为世界杯参赛席位将成为争夺目标。波兰国家队的关键球员之一是巴塞罗那前锋埃娃·帕约尔。

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国家队的进步

爱尔兰队在2025年2月主场以0:4负于斯洛文尼亚后有所提升——那是沃德担任主教练后的第二场比赛。球队在升级附加赛中击败比利时队，升入国家联赛A级。爱尔兰还战胜了荷兰队并与法国队战平，保住了在精英组别的位置。

31岁的麦凯布在与这家伦敦俱乐部的合同到期后，于今年夏天从阿森纳转会至切尔西。她表示，换队对她而言是一个新阶段，并帮助她重新享受足球。爱尔兰国家队于2023年首次参加在澳大利亚举行的女足世界杯。

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