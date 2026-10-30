国际体育仲裁法庭（CAS）作出裁决后，俄罗斯获准重返国际冰球锦标赛

体育仲裁法庭（CAS）撤销了国际冰球联合会（IIHF）对俄罗斯球队参加2026–2027赛季赛事的禁令。 该禁令自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后开始生效。

IIHF对法院的裁决表示失望，但表示将遵守裁决。CAS解释称，该联合会未能就其对参赛者安全的担忧提供充分证据。

俄罗斯的回归可能会给2027年在德国举行的男子冰球世锦赛的举办带来问题。乌克兰已经获得了参赛资格，小组抽签也已经完成。 俄罗斯队的加入可能会改变比赛赛制，或危及某支已获得参赛资格的国家队。

德国冰球协会已表示反对允许俄罗斯参赛，理由是这可能带来安全、政治和财务方面的后果。

俄罗斯球队可能重返赛场的首项赛事将是12月26日在加拿大开赛的世青赛。国际体育仲裁法庭（CAS）的裁决同样适用于女子世锦赛和青年组赛事。

与此同时，该裁决并未提及白俄罗斯国家队的回归问题，国际冰联（IIHF）此前也已将白俄罗斯队排除在国际赛事之外。

来源：美联社

俄罗斯跳台滑雪运动员叶夫根尼·克利莫夫已获准参加2026/27赛季的国际比赛。 国际滑雪联合会（FIS）已将其列入“中立个人运动员”名单，尽管在全面战争爆发后，克利莫夫曾出席莫斯科的一场支持战争的集会，并在公开场合展示过“Z”符号。

国际滑雪联合会（FIS）理事会允许来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加国际比赛。与此同时，也对他们设定了一系列条件和限制。

国际奥委会（IOC）冷酷地解除了对俄罗斯运动员参加国际比赛的限制。乌克兰奥委会主席瓦迪姆·古茨扎伊特对此举做出了强烈反应，称其为“可耻之举”。

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