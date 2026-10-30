罗森斯坦称在国际棋联主席选举期间受到施压，并批评了图尔洛夫和波多利亚克

竞选国际象棋联合会（FIDE）主席职位的德国企业家瓦迪姆·罗森斯坦表示，在该组织领导人的选举过程中，他遭到了施压并遭遇了恶意抹黑。 他还驳斥了有关其与俄罗斯当局有联系以及规避制裁的指控。

在接受《Apostrophe》采访时，罗森斯坦谈到了新当选的国际棋联主席蒂穆尔·图尔洛夫以及乌克兰总统办公室主任顾问米哈伊尔·波多利亚克的作用，据他称，波多利亚克曾是图尔洛夫团队的一员。 这位企业家还表示，国际棋联的负责人图尔洛夫和波多利亚克都不懂下棋。

据这位企业家称，在竞选期间，他曾遭到乌克兰制裁的威胁，并被要求撤回候选资格。他将此次竞选称为国际棋联历史上最肮脏的竞选之一，并强调他的主要目标是推广国际象棋。

罗森斯坦还批评了乌克兰及英语媒体的报道，这些报道质疑他可能规避制裁并向俄罗斯供应军用产品。 这位企业家否认了这些指控，并表示相关报道中未列举任何能够证实这些指控的具体协议或商品。

他还驳斥了关于与俄罗斯当局合作的说法，并解释称自己并未参与俄罗斯公司“VR Rus”的管理，也未从该公司获得股息。 据他称，WR集团已禁止与俄罗斯开展业务，而报道中提及的交易发生于2019年至2021年间，目前已停止。

此外，罗森斯坦声明，他不承认9月26日在撒马尔罕举行的选举结果——蒂穆尔·图尔洛夫在第二轮投票中以110票对85票击败了他。 他指责图尔洛夫和候选人佩恩违反了国际棋联（FIDE）的选举规则，并表示已向道德委员会提出申诉。 此外，这位企业家推测，美国和欧洲可能会对图尔洛夫实施制裁，届时该联合会将面临重新选举。

罗森斯坦还批评了乌克兰总统办公室主任顾问米哈伊尔·波多利亚克加入图尔洛夫团队一事。此前，乌克兰国际象棋联合会曾声明，未授权波多利亚克在国际棋联代表其利益。 10月23日，欧洲国际象棋联盟理事会一致支持乌克兰国际象棋联合会的立场。这两个组织均表示将对国际棋联大会的相关决定提出上诉。

此外，罗森斯坦指出，图尔洛夫仍保留着前国际棋联主席阿尔卡季·德沃尔科维奇团队的影响力。他以维斯瓦纳坦·阿南德被任命为国际棋联副主席为例——阿南德在前届领导层时期也曾担任该职务。

来源：Apostrophe

此前，波多利亚克曾解释过自己为何加入国际棋联新任主席的团队。

在此之前，乌克兰国际象棋联合会曾反对任命波多利亚克和俄罗斯人科洛布科夫进入国际棋联领导层。

乌克兰国际象棋联合会（FSU）就候选人蒂穆尔·图尔洛夫若在选举中获胜，可能任命乌克兰总统办公室前顾问米哈伊尔·波多利亚克为国际棋联副主席一事发表了声明。

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