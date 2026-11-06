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尸检确定了足球运动员赫苏斯·德·米格尔的初步死因

UA NEWS 06 十一月 2026 09:01
尸检确定了足球运动员赫苏斯·德·米格尔的初步死因

关于西班牙俱乐部“特内里费”球员赫苏斯·德·米格尔的初步尸检报告， 这位西班牙“特内里费”俱乐部的球员在西班牙乙级联赛对阵“安道尔”的比赛中因激烈碰撞身亡，该报告确定了可能的死因——意外造成的胸部创伤。

该文件中将胸部创伤描述为可能导致死亡的损伤。与此同时，调查尚未结束：案件材料中还需补充其他实验室检测结果，特别是毒理学分析结果。

上述初步结论由圣克鲁斯-德特内里费法医与犯罪学研究所的法医病理学家小组提出。该球员的死亡在圣母坎德拉里亚医院被确认。

该报告已提交给圣克鲁斯-德特内里费初审法院的法官埃维·埃斯特·华雷斯·费尔南德斯，她正在负责调查这起悲剧的具体情况。

需要指出的是，赫苏斯·德·米格尔在争抢球权时与“安道尔”队门将赫苏斯·奥沃诺发生激烈碰撞后失去意识

根据本场比赛主裁判的报告，裁判将这一事件定性为“过度使用武力”。

该名球员的最终死因将在完成所有必要的法医鉴定后确定。

《El Día》报纸报道了这一消息

此前，“安道尔”队门将赫苏斯·奥沃诺对“特内里费”队前锋赫苏斯·德·米格尔的去世作出了情绪激动的反应这位门将对在足球比赛中两人发生碰撞后发生的这场悲剧深感痛心。

这位30岁的特内里费球员在西班牙的一场比赛中胸部遭到撞击后不幸身亡

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