尸检确定了足球运动员赫苏斯·德·米格尔的初步死因

关于西班牙俱乐部“特内里费”球员赫苏斯·德·米格尔的初步尸检报告， 这位西班牙“特内里费”俱乐部的球员在西班牙乙级联赛对阵“安道尔”的比赛中因激烈碰撞身亡，该报告确定了可能的死因——意外造成的胸部创伤。

该文件中将胸部创伤描述为可能导致死亡的损伤。与此同时，调查尚未结束：案件材料中还需补充其他实验室检测结果，特别是毒理学分析结果。

上述初步结论由圣克鲁斯-德特内里费法医与犯罪学研究所的法医病理学家小组提出。该球员的死亡在圣母坎德拉里亚医院被确认。

该报告已提交给圣克鲁斯-德特内里费初审法院的法官埃维·埃斯特·华雷斯·费尔南德斯，她正在负责调查这起悲剧的具体情况。

需要指出的是，赫苏斯·德·米格尔在争抢球权时与“安道尔”队门将赫苏斯·奥沃诺发生激烈碰撞后失去意识。

根据本场比赛主裁判的报告，裁判将这一事件定性为“过度使用武力”。

该名球员的最终死因将在完成所有必要的法医鉴定后确定。

《El Día》报纸报道了这一消息。

此前，“安道尔”队门将赫苏斯·奥沃诺对“特内里费”队前锋赫苏斯·德·米格尔的去世作出了情绪激动的反应。 这位门将对在足球比赛中两人发生碰撞后发生的这场悲剧深感痛心。

这位30岁的特内里费球员在西班牙的一场比赛中胸部遭到撞击后不幸身亡。

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