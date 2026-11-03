独立组织南非水球协会（South African Water Polo，SAWP）表示，世界泳联（World Aquatics）已任命一个稳定委员会，负责监督南非男女国家队参加2027年第二级别水球世界杯的选拔和注册工作。《每日权威报》报道，消息援引SAWP。

据SAWP称，世界泳联执行主任布伦特·诺维茨基于10月27日通过正式信函确认了该委员会的任命。该媒体指出，其未见到这份文件，世界泳联也未公开宣布这一决定。世界泳联和Swimming South Africa联合会在该报道发表前均未回应记者的问询。

世界杯筹备工作

SAWP在委员会监督下参与国家队的运营选拔、备战和管理工作。该组织称，Swimming South Africa未能在10月12日截止日期前提交参加即将举行的世界杯的申请。根据世界泳联网站的信息，该赛事将确定2028年洛杉矶奥运会的首批参赛者。

南非未参加2024年巴黎奥运会水球比赛，因为Swimming South Africa决定不派遣男女队，尽管两队均已获得该赛事资格。

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目前，Swimming South Africa仍是唯一获世界泳联以及南非体育联合会和奥林匹克委员会认可的组织。正式而言，只有该机构有权为国家队报名参加国际赛事。

委员会组成和授权范围

稳定委员会将由费利佩·佩罗内担任主席；唐娜·康明斯和彼得·布劳也被纳入委员会。SAWP执行主任罗比·泰勒表示，康明斯是SAWP董事会成员，布劳则是其战略咨询小组成员。另一名获任命的委员会成员后来因利益冲突拒绝参与。

该委员会须在10月29日前确认南非参赛，并提交球员及球队官方代表名单。泰勒表示，参赛资格标准将由世界泳联委员会确定，所有符合要求的运动员都应被纳入选拔考量。

世界泳联章程第8.9条允许该组织执委会在特殊情况下任命稳定委员会，包括会员协会未遵守良好治理、透明度、财务问责和稳定性标准时。SAWP称，8月24日，水上运动诚信部门（Aquatics Integrity Unit）因涉嫌违反世界泳联诚信准则，暂停了Swimming South Africa执行主任肖恩·阿德里安塞和主席艾伦·弗里茨的职务。

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