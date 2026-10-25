水晶宫主教练皮埃尔·萨热表示，他认为球队球员和俱乐部管理层仍然支持他。他是在主场以0比2不敌纽卡斯尔后作出这一表态的，这场失利将球队的不胜纪录延长至四场。

据天空体育报道，纽卡斯尔在中场休息后不久于11分钟内连入两球。水晶宫在比赛恢复后不到一分钟便丢掉首球。

成绩带来的压力

萨热承认，因球队的成绩而承受压力是合理的。他表示，俱乐部内部正专注于寻找解决方案、改善比赛表现，并为有竞争力的表现创造条件。

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这位教练指出，关于他未来的决定权在俱乐部主席和所有者手中。他还透露，本周他曾与俱乐部主席讨论球队状况、比赛以及对阵纽卡斯尔的比赛计划，但没有谈及自己的未来。

防守问题

在英超联赛八场比赛后，水晶宫比排名垫底的桑德兰多两分。球队已经丢了19球，是联赛所有参赛球队中最多的。五分之一的失球发生在比赛的前10分钟，其中包括上一场以0比5输给布莱顿的比赛中丢掉的三球。

萨热认为，球队需要更好地控制皮球，以改善防守表现。他将对阵纽卡斯尔一役中场休息后出现的问题称为心理问题，而非战术问题，并补充说，自赛季开始以来，水晶宫在控球时对比赛的控制不足。

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