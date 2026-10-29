在苏格兰，凯尔特人和流浪者未能在针对苏格兰足球协会制裁的上诉中胜诉。两家俱乐部必须在没有球迷的情况下、空场进行各自下一场苏格兰杯主场比赛。

据天空体育报道，两家俱乐部也未能对10万英镑的罚款提出异议，这笔款项必须支付给这些比赛中的对手。同时，裁决中删除了一项条件，即如果在下赛季结束前的苏格兰杯比赛中再次发生骚乱，可能还需再进行一场无观众比赛。

埃布罗克斯球场的冲突

制裁是在上赛季苏格兰杯四分之一决赛后实施的，比赛在埃布罗克斯球场举行。该场比赛以0比0结束，凯尔特人在点球大战中以4比2战胜流浪者，晋级半决赛。

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在决定性的点球后，数百名凯尔特人球迷冲入球场庆祝，而流浪者球迷则朝他们走去。两群球迷之间互相投掷烟火制品和物品。苏格兰警方在事件后逮捕了43人；骚乱期间有警察受伤。

独立审查的结论

由马克·布莱克本主持的对事件的独立审查认为，事件期间险些发生踩踏和危及生命的暴力行为。报告指出，数百名凯尔特人球迷闯入球场完全不可接受，并引发部分主场球迷的敌对反应，他们冲过了安保人员和警察。

审查报告的作者还呼吁俱乐部对涉及极端球迷团体的事件实施更严厉的制裁。3月的比赛后，两家俱乐部未能就门票分配达成一致，因此本赛季苏格兰超级联赛和联赛杯的老字号德比赛事不允许客队球迷入场。

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